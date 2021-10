Nikolas Cruz: el autor de la masacre de la escuela de Parkland en EE.UU. se declara culpable de todos los cargos

Cruz agregó que tiene "pesadillas" sobre su crimen y "no puede vivir" consigo mismo.

Su defensa

Los abogados que representan a Cruz anunciaron que su cliente se declararía culpable si no se consideraba la pena de muerte.

March for Our Lives, una organización iniciada por sobrevivientes de Parkland, dijo en un comunicado que "una declaración de culpabilidad no borrará el pasado y nos trae paz".