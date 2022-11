Muere Hebe de Bonafini, la emblemática y controvertida líder de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina

"Si hay un millón de jóvenes y los nuestros no están, tenemos que ir nosotros", concluyó Bonafini.

Desaparecidas

"Fueron momentos durísimos. Nuestros maridos, nuestras familias nos decían: 'Basta, no hagan más nada, termínenla' (...). Cuando llegó el otro jueves dije: ´Hay que ir como sea, aunque seamos pocas'", recordó.

Los ojos del mundo

Bonafini elogió en particular la actitud de la prensa neerlandesa.

"Che, ¿por qué no formamos una asociación o algo, para que, si un día nos llevan a todas, sepan que algo quedó, que alguien hizo algo en este país? Porque si no, no hay nada escrito", recordó haber dicho Bonafini, quien fue elegida presidenta "por unanimidad".