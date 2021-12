"Mi marido me cortó las manos con un hacha"

"Él me dijo que no mirara y comenzó a cortarme las manos".

"Yo lloraba, gritaba y le rogaba que no me hiciera daño".

"Me llevó a un bosque, a un lugar aislado. Y me gritó: '¡Pon tus manos sobre el árbol!'"

Amenazas

"El policía me dijo: 'Tú y él harán las paces. Esto no es importante'. A principios de diciembre, el caso se cerró. Tres días después, me llevó al bosque y me cortó las manos", contó.