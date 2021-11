Medio ambiente: por qué el alabado concepto de cero neto para emisiones de carbono es "una trampa peligrosa"

Debajo de tales revelaciones suele haber un proceso mucho más lento. Las dudas en el fondo de la mente crecen. La sensación de confusión de que las cosas no encajan aumenta hasta que algo hace clic. O quizá un chasquido.

Pasos hacia el cero neto

Si hubiéramos actuado siguiendo el testimonio de Hansen en ese momento, habríamos podido descarbonizar nuestras sociedades a un ritmo de alrededor del 2% al año para darnos una posibilidad del 66% de limitar el calentamiento a no más de 1,5 °C.

Cuatro años después, hubo destellos de esperanza de que esto fuera posible. Durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río, todas las naciones acordaron estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para garantizar que no produjeran interferencias peligrosas en el clima.

El ascenso del cero neto

Cuando la comunidad internacional del cambio climático se reunió en Copenhague en 2009, quedó claro que la captura y el almacenamiento de carbono no serían suficientes por dos razones.

Primero, todavía no existía. No había instalaciones de captura y almacenamiento de carbono en funcionamiento en ninguna central eléctrica de carbón y no había perspectivas de que la tecnología fuera a tener algún impacto en el aumento de las emisiones por un mayor uso de carbón en el futuro previsible.