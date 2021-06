La polémica filtración en EEUU que muestra que los ultrarricos apenas pagan impuestos

Una portavoz de la Casa Blanca calificó la filtración de "ilegal", y el FBI y las autoridades fiscales la están investigando.

En 2010 ProPublica, dedicada al periodismo de investigación, hizo historia al convertirse en el primer medio digital en recibir el prestigioso premio Pulitzer.

Explotar las lagunas del sistema

Por ejemplo, aunque el valor de su riqueza crezca enormemente porque poseen acciones de sus propias empresas y estas no dejan de subir en bolsa, eso no se registra como ingreso.

Debido a que no obtienen ganancias ni venden acciones, no reciben ningún ingreso , que es lo que podría estar sujeto a impuestos.

Estrategias legales

Subir impuesto a los ricos

Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios de la BBC, pero dijo en un comunicado a ProPublica que a Soros no le había correspondido pagar impuestos algunos años debido a que había incurrido en pérdidas con sus inversiones.

Filtración "ilegal"

Análisis de Simon Jack, editor jefe de Negocios de BBC

Fácil, cero. Porque aunque soy el doble de rico, como no he vendido ninguna de esas acciones, no he tenido ningún ingreso.