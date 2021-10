La periodista que logró que condenaran a Colombia por la violación que sufrió a manos de paramilitares

La Corte culpó al Estado de haber sido no solo incapaz de evitar el secuestro, sino también lento y negligente en el proceso de investigación y condena penal del caso.

El presidente Iván Duque anunció que "la sentencia se cumplirá en su totalidad", celebró los requerimientos en materia de memoria y señaló que "el caso de Jineth Bedoya no puede repetirse jamás".

"El dolor en el cuerpo, la sensación de estar al borde de la muerte es sin duda muy fuerte, pero peor que eso es la humillación que te quita la condición de ser humano, que no solo se dio en el momento de la violación, sino durante los años en que el Estado hizo todo para que yo no pudiera superar ese trauma", expresa.

"Porque nos encasillaron de estar arrodillados a la guerrilla, de no saber sobrepasar los traumas, de solo denunciar porque queremos el dinero de la indemnización", señala Bedoya. "Y no entienden que no hay monto de dinero ni acto de perdón que supla una vida de tormentos, que devuelva la dignidad a personas que les quitaron la coraza de ser humano".