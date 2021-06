La mitad de votos impugnados por Fujimori son por presuntas firmas distintas

Al menos la mitad de los cerca de 200.000 votos que Keiko Fujimori ha solicitado anular en Perú como parte de su denuncia por supuesto "fraude sistemático" en las elecciones presidenciales son por supuestas suplantaciones de identidad de los miembros de mesa.

Así lo señaló este sábado el portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular Miguel Torres en una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) donde también compareció la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

, afirmó Torres tras presentar una serie de actas electorales donde la firma de uno de los miembros de la mesa electoral difería o no era exactamente la misma que figura en el registro civil.

En total son más de 800 mesas de votación, equivalentes a unos 200.000 votos, las que Keiko Fujimori pretende anular en los jurados electorales cuando el recuento de votos está por culminar con su rival Pedro Castillo como ganador por un estrecho margen de 50.000 votos.

La mayoría de esas actas electorales proceden de zonas rurales y andinas de Perú donde Castillo tuvo un apoyo masivo y abrumador, como en su natal región de Cajamarca, en el norte de los Andes peruanos.

"SACRIFICIO" DE VOTOS

Para Torres, las supuestas irregularidades cometidas en las mesas de sufragio son motivo suficiente para suprimir y anular decenas de miles de votos emitidos presuntamente de buena fe por los ciudadanos.

"Si un candidato tiene 10 votos, y el otro 20 votos, pero al primero le agregas un uno adelante, estás vulnerando el derecho de todos los que participaron. Es por eso que la propia norma prevé que, ante situaciones irregulares, se tendrá que sacrificar por parte de ambos lados", sostuvo Torres.

"Nosotros no somos quienes decidimos si algo es nulo o no. Somos una parte que denuncia un hecho y, cuando se es respetuoso al sistema, sabes que puede ser acogido o no. En ningún momento se ha señalado que si Fujimori no sale electa es fraude, como sí hace el otro lado si sucede así", agregó.

Torres insistió en que Fuerza Popular acatará todos los fallos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero lamentó que el pleno del máximo órgano electoral diese marcha atrás ante la petición del partido de ampliar de manera extraordinaria el plazo estipulado por ley para solicitar anulaciones de actas electorales.

"Ninguna formalidad puede prevalecer sobre la verdad material de un proceso electoral", afirmó Torres, quien recordó que recién el viernes llegaron a los centros de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las últimas actas, fuera del plazo legal para poder solicitar su anulación en caso de alguna irregularidad.

"ESPERAR AL ÚLTIMO VOTO"

Por su parte, la candidata Fujimori aseguró que más de 700 solicitudes para anular mesas electorales fueron presentadas antes de la medianoche del miércoles, aunque el límite legal eran las 20:00 hora local.

"Frente a estas irregularidades, lo que queremos es saber si el cálculo que se ha hecho es transparente y objetivo. o ha habido un intento de manipulación, y será el propio jurado quien lo determine, sobre la base de la evidencia y los precedentes legales que existen", apuntó.

La candidata aseveró que los casos de familiares que han integrado una misma mesa es parte del supuesto fraude porque, según ella, no eran los miembros sorteados por la ONPE, sino que aparentemente ocuparon su lugar ante la ausencia de los titulares.

"Voy a reconocer los resultados, pero tenemos que esperar al último voto. No sé si los ganadores seremos nosotros o ellos, pero una vez que se proclamen los resultados, esperamos tender los puentes de diálogo y consenso con todos los grupos políticos", señaló Fujimori.

"Aquí no hay un ganador o un perdedor. Lo que está por definirse es quien tiene finalmente una mayoría de votos. Una vez que eso ocurra, esperamos que de ambos lados se reconozcan los resultados, sobre todo de parte de él (Castillo)", añadió.

Así, Fujimori insistió en su idea de "fraude sistemático" pese a que las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) han descartado "graves irregularidades" y han felicitado a Perú por el correcto desarrollo de los comicios.