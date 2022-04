La joven que apareció muerta en una cisterna en México tras dos semanas desaparecida

1. ¿Por qué no se encontró antes el cuerpo si estaba a metros de donde desapareció Debanhi?

2. ¿Por qué el padre de Debanhi planteó que el cuerpo podría haber sido colocado después?

Tras conocerse la causa oficial de la muerte dada a conocer por las autoridades, declaró: "Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (...). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar".

3. ¿Por qué el motel no entregó los videos de sus cámaras de seguridad?

En declaraciones a varios medios locales, el funcionario aseguró que los responsables del negocio aseguraron inicialmente que las cámaras eran solo de monitoreo en tiempo real y que no se conservaba el material grabado, pero el fin de semana tras el hallazgo de la joven se comprobó que no era así.

Pero el padre de la joven aseguró antes de conocerse los videos del motel que, debido a la altura de la estructura, la joven "no se pudo haber subido a la barda". "No nada más me voy a golpear la cabeza, me pego en el cuerpo, me quiebro los huesos (...), no puede ser eso que nada más haya fallecido por esa causa", declaró cuestionando el resultado forense oficial.