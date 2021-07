La historia de Kara Chamberlain, una mujer que escapó de un asesino en serie cuando tenía 15 años

Hoy día Kara es madre de dos, dicta conferencias y utiliza las redes sociales para educar a otras personas sobre su experiencia y cómo entender el trauma que situaciones como la suya pueden causar.

En anticipación a un documental de su historia que saldrá este año, Kara habló con la BBC sobre su secuestro y por qué quiere cambiar la manera en que procesamos y abordamos los choques emocionales que todos sufrimos en nuestras vidas.

Plan de escape

En junio de 2002, Kara Chamberlain estaba en casa de una amiga en Columbia, Carolina del Sur. "Nos preparábamos para ira hasta un lago a pasar el día. Me ofrecí para regar las flores de mi amiga mientras ella se duchaba", contó Chamberlain a la BBC.

El minuto en que la pistola tocó mi cuello supe, 'soy una joven diminuta, de 15 años, este es un hombre adulto, no puedo defenderme de él. ¿Cuál es mi mejor alternativa?'"

"Cuando me encontré en esa situación tuve un plan de escape ", dijo Kara a la BBC. "El minuto en que la pistola tocó mi cuello supe, 'soy una joven diminuta, de 15 años, este es un hombre adulto, no puedo defenderme de él. ¿Cuál es mi mejor alternativa?'".

"Aflojé las ataduras alrededor de mis muñecas y me pude escurrir de la cama donde él estaba durmiendo al lado mío y salí por la puerta", relató.

"Corrí hacia un automóvil que pasaba por el estacionamiento del complejo de apartamentos y me atravesé en frente con las esposas todavía colgando de una de mis muñecas".

Antecedentes macabros

Recuperación, motivación y dedicación

El haber sobrevivido a un asesino en serio motivó a Kara a no sólo recuperarse emocionalmente de las secuelas de su difícil experiencia sino a ayudar a otras personas que hayan sufrido un trauma similar.

A través de las redes sociales, en particular sus cuentas en TikTok e Instagram bajo la identificación @kararobinsonchamberlain ha encontrado la forma de llegarle a cientos de miles con mensajes educativos, informativos y motivadores.

"Creo apasionadamente en abrir un espacio para todos los sentimientos. Está bien decir que 'estoy teniendo un mal día'. Eso no quiere decir que no estás agradecida por las cosas maravillosas que tienes. Esas no son exclusivas la una de la otra", expresó Kara Chamberlain.