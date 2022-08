Juez evalúa si publica las razones del registro a Trump omitiendo datos sensibles

Reinhart acabó pidiendo a la Fiscalía que antes del 25 de agosto presente una propuesta de edición de este documento, con las partes que considere tachadas para que no puedan ser públicas.

"Nunca antes se había hecho esto", aseguró este jueves Jay Bratt, jefe de la oficina de contrainteligencia del Departamento de Justicia (DOJ) durante la vista, en la que insistió en que la declaración jurada contiene información altamente sensible cuya divulgación pondría en riesgo toda la investigación.



Entre tanto, seis abogados, en representación de más de una decena de compañías de medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, ABC, CBS y NBC, insistieron en "el poderoso interés del público" de conocer las razones de esta "investigación sin precedentes".



Hicieron un llamado a la divulgación "rápida" de la declaración jurada en aras de la "transparencia" especialmente en un caso tan "único" como éste y amparados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a la información