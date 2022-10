Nord Stream: gasoductos y cables submarinos, tan vitales como vulnerables

Algunos analistas, no obstante, apuntan que Rusia es la que más provecho puede sacar de un incidente que hará subir los precios del gas y perjudicará a Europa, generando temor e incertidumbre, en represalia por la decisión de los europeos de acudir a otros proveedores en respuesta a la invasión rusa de Ucrania .

No se conoce el origen de las explosiones, que fueron tan poderosas como para ser detectadas por monitores de terremotos del mar Báltico . Los gobiernos europeos sospechan que esas explosiones causaron numerosas filtraciones en el gasoducto Nord Stream que dejan escapar espumosos torrentes de metano , un potente gas causante del efecto invernadero .

En las profundidades del mar hay tuberías y cables que transportan gas , petróleo e información que no se ven y a los que nadie les presta demasiada atención. Hasta que pasa algo catastrófico.

Debido a que un sabotaje submarino es más difícil de detectar y más fácil de negar, las explosiones encajan dentro de la estrategia militar rusa de librar “guerras híbridas” . Esa es una expresión que abarca métodos militares y no militares que buscan desestabilizar, dividir y presionar a los adversarios.

¿Qué hay abajo?

¿Qué tan vulnerables son?

Los estallidos en los gasoductos indican que es posible atacar estas instalaciones submarinas y escaparse aparentemente sin ser detectado, incluso en el mar Báltico, que está lleno de embarcaciones.

No es tan profundo, hay mucho tráfico marino y bombas sin explotar en su fondo (de las dos guerras mundiales), y se supone que es difícil pasar por allí sin ser detectado.

Hasta el Kremlin dice que este no parece un trabajo de aficionados.

"Da la impresión de ser un ataque terrorista, probablemente perpetrado por un gobierno", expresó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov el jueves.

La fragilidad de estas redes se hace evidente por la rotura de numerosos cables de comunicaciones ocurridas todos los años, generalmente causadas por barcos de pesca y anclas. Su ubicación en el fondo del mar no es un secreto, no tienen mucha protección de las leyes internacionales y no hace falta tener demasiada experiencia o recursos para dañarlas, de acuerdo con el informe de Sunak.

“Nuestra infraestructura es frágil”, dijo Torben Ørting Jørgensen, almirante retirado de la armada danesa. Las filtraciones de gas en el Báltico, señaló, “hicieron que enfocásemos nuestra atención en estas vulnerabilidades, ya sea de la internet, los cables eléctricos o los gasoductos”.

Gigantes de la internet como Amazon, Meta (Facebook), Google y Microsoft emplean cada vez más cables submarinos. Las empresas privadas, sin embargo, no se preocupan tanto de la seguridad nacional, como hacen los gobiernos, y no han estado pendientes de la amenaza que sitios como Rusia representan para los cables, destacó el informe de Sunak.

Estos sectores están empezando a prestar más atención al tema.

“Dada la importancia de los cables submarinos para las comunicaciones globales, y su vasto impacto económico y social, la protección de estos bienes vitales debería ser un imperativo”, declaró Chris Carobene, vicepresidente de SubCom, una empresa que instala tendidos submarinos.