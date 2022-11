Feminicidio de Ariadna Fernanda en México: enfrenta a autoridades e indigna a ciudadanos

"Ella ya sin vida es cargada por la persona que se entrega el día de hoy. Ahí identificado. Él asiste a su velorio y hace esta declaración”, dijo, mientras mostró la entrevista de Rautel con medios de comunicación en la que dice que ella se fue sola del departamento. Además, la fiscalía de Ciudad de México aseguró que en ese departamento hay restos de sangre que corresponden a Ariadna.

"No queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para este feminicidio. Si la fiscalía de Morelos hubiera querido llegar a la verdad lo podría haber hecho, pero decide no hacerlo y sale a decir que no es feminicidio", sentenció la mandataria capitalina.

Por último, Sheinbaum detalló que solicitó a la fiscalía de la Ciudad de México que informe a la Fiscalía General de la República del encubrimiento de la fiscalía de Morelos para que haga lo que corresponda.