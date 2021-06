El Salvador autoriza el bitcoin como moneda de curso legal, el primer país del mundo en hacerlo

Críticas e incógnitas

Dijo que el bitcoin es "un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes" y advirtió que el bitcoin "se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida".

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es "un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular"."Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles", le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable "a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda".