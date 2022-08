El pueblo español que fue abandonado por error

Uno de estos esfuerzos fue el embalse de Gabriel y Galán, en el río Alagón. En 1955 las autoridades decretaron que Granadilla estaba en la llanura que iba a ser inundada por la obra; y, por tanto, debía ser evacuada.

Mundanza forzosa

Pese a que las aguas del embalse de Gabriel y Galán jamás cubrieron el pueblo, las autoridades españolas no permitieron a sus antiguos ocupantes volver.

Cuando el agua empezó a subir en 1963, cubrió todas las rutas de acceso al pueblo, excepto una, convirtiéndolo en una península. Pero hasta ahí llegó el agua: el pueblo en sí nunca se inundó. Sin embargo, no se permitió a los residentes regresar.

"Nos echaron alegando que la presa iba a inundar el pueblo, lo que era imposible, porque el pueblo está más alto que la presa. Pero eran tiempos de dictadura y no teníamos derechos. Pero lo que de verdad me frustra es que en tiempos democráticos he estado luchando por la recuperación de Granadilla con la antigua asociación de niños, y ningún gobierno nos ha escuchado", se lamentó.