El papa lamenta en mensaje de Navidad que las tragedias "se pasen por alto"

Subrayó que todavía existen "muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos". "Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas", criticó.

Pidió que sostenga "a todos los que están comprometidos en la asistencia humanitaria a las poblaciones que se ven forzadas a huir de su patria; consuela al pueblo afgano, que desde hace más de cuarenta años es duramente probado por conflictos que obligan a muchos a dejar el país".

Y también que dé apoyo al pueblo birmano, "donde la intolerancia y la violencia también golpean frecuentemente a la comunidad cristiana y los lugares de culto, y opacan el rostro pacífico de sus gentes". Y que permita "que se propaguen en Ucrania las metástasis de un conflicto gangrenoso".

Rogó para que Etiopía "vuelva a encontrar el camino de la reconciliación y la paz a través de un debate sincero, que ponga las exigencias de la población en primer lugar" y para que se escuche "el grito de los pueblos de la región del Sáhel, que padecen la violencia del terrorismo internacional" y también pidió alivió para los países del norte de África y "para el sufrimiento de muchos hermanos y hermanas que sufren por los conflictos internos de Sudán y Sudán del Sur"."Haz que en los corazones de los pueblos del continente americano prevalezcan los valores de la solidaridad, la reconciliación y la pacífica convivencia, a través del diálogo, el respeto recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos", dijo Francisco en la única referencia a América Latina.

QUE SE ENCUENTREN SOLUCIONES PARA LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS

También tuvo palabras para confortar "a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en este tiempo de pandemia" y "ofrecer esperanza a los niños y a los adolescentes víctimas de acoso y de abusos".

Y deseó que Dios "inspire a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias" y que "los corazones sean generosos, para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres".

Rogó para que no seamos "indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de los refugiados. Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas".

Así como también pidió que nos hagamos "diligentes hacia nuestra casa común, que también sufre por la negligencia con la que frecuentemente la tratamos" y que "las autoridades políticas a llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan vivir en un ambiente respetuoso para la vida". Francisco concluyó antes de dar la bendición Urbi et Orbi (A la ciudad y al mundo) deseando que podamos "escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas".