El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EE.UU.

Qué hace este gran jurado

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Defensa del acusado

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

"No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa".

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada.

El fiscal no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Un nuevo camino legal

Grandes jurados anteriores

Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

"Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo", dice sobre Stolzenburg. "Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir".

"Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen 'suficientes' [evidencias]".

"La definición de consentimiento es todavía muy amplia", agregó, "y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente".

Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.