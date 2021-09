EE.UU.: las polémicas imágenes de agentes fronterizos a caballo agarrando a migrantes

Reuters

"Había un flujo continuo y [los agentes] decían: 'No, no puedes entrar. Vuelve a México'. Pero la gente decía 'pero mi familia está allá'", contó Ratje a The Washington Post.

En este contexto, uno de los agentes a caballo atrapó momentáneamente a un hombre que parecía llevar bolsas de comida.

Pero al final, pese a la intervención de la patrulla, los migrantes lograron cruzar el río y llegar al campamento, según medios estadounidenses.

El patrullaje de agentes fronterizos a caballo no es inusual, debido a la geografía del terreno, entre otras causas, y generalmente la guardia exhorta a los migrantes a volver a México, según explicó Nick Miroff, reportero de The Washington Post, especializado en inmigración.

"En este caso, esa petición no resultó particularmente exitosa, en parte porque los migrantes estaban tratando de volver con comida", señaló.

Polémica

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: "No creo que nadie que vea esas imágenes piense que es aceptable o apropiado".

"No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado", agregó. "(Los agentes) no deberían ser capaces de hacerlo de nuevo".