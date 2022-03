Conflicto en Ucrania: Rusia completa primera fase de operación

Ucrania asegura que el frente está prácticamente congelado, con pequeñas victorias locales de sus unidades, mientras que las fuerzas rusas informaron del bloqueo de varias ciudades y dieron generalmente por terminada la primera fase de la operación militar en el país vecino.

"Una aldea liberada de los ocupantes durante una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania", dice un mensaje de la agencia ucraniana UNIAN, acompañado por imágenes, supuestamente, grabadas en Brovari, en la región de Kiev.

PRIMERA FASE COMPLETADA

Rusia, no obstante, afirmó hoy haber prácticamente completado la primera fase de la intervención que comenzó en el país vecino el pasado 24 de febrero. "En general, las misiones principales de la primera fase de la operación están completadas", dijo el jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, coronel general Serguéi Rudskói.

En el mayor parte militar ofrecido por la parte rusa desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, Rudskói aseguró que las Fuerzas Armadas han bloqueado Kiev y Chernígov en el norte de Ucrania; Járkov en el este; Sumy en el noreste; y Mykoláiv en el sur. También informó de que la región de Jersón, en el sur, y la mayor parte de la región de Zaporiyia, en el sureste, están bajo pleno control de las Fuerzas Armadas rusas. Las fuerzas ucranianas negaron por su parte que Rusia haya logrado bloquear Kiev y Chernígov. El Estado Mayor ucraniano señaló asimismo que "las tropas rusas tratan de mantener sus posiciones en los suburbios de Sumy y Járkov" y aumenta la presencia militar en el mar de Azov.

MILLONES DE PERSONAS ATRAPADAS

Unas 13 millones de personas en Ucrania están atrapadas en áreas afectadas por las hostilidades y no pueden escapar debido, entre otras cosas, a la destrucción de carreteras y otros caminos, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esta población, una vez que logre escapar de los lugares donde se encuentra, incrementará el número de desplazados y refugiados ucraniano, según la representante de ACNUR en Ucrania, Karolina Lindholm.

La operación militar rusa ha provocado hasta ahora el desplazamiento forzoso de 6,5 millones de personas y la huida del país de 3,7 millones de refugiados, según los últimos datos de la organización.

LAS NEGOCIACIONES SE ESTANCAN

En este contexto, ambas partes continúan las negociaciones para alcanzar un alto el fuego. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que en las negociaciones entre Kiev y Moscú que "se puede decir que hay acuerdos sobre algunos temas", en concreto en cuatro de seis puntos, según la agencia turca Anadolu.

Entre estos citó la renuncia de Ucrania a adherirse a la OTAN, el reconocimiento del ruso como idioma cooficial, así como concesiones con respecto a la desmilitarización y la "seguridad colectiva". Por el contrario, afirmó Erdogan, Ucrania no está dispuesta a negociar la cesión de Crimea ni las regiones orientales de Donetsk y Luhansk Rusia sostuvo al respecto que las negociaciones con Ucrania se están "alargando" por culpa de Kiev y "no hay avance" en los temas clave. "No tienen prisa, creen que el tiempo corre en su favor y dicen abiertamente que tienen varios centros de toma de decisión con los que tienen que consensuar sus pasos", dijo el jefe mediador ruso, Vladímir Medinski.

También el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, negó hoy que Kiev y Moscú hayan alcanzado consenso acerca de los principales asuntos sobre la mesa.

Dijo que "no hay consenso" y agregó que "en particular, el único lenguaje oficial en Ucrania es y seguirá siendo el ucraniano. El proceso de negociación es extremadamente complicado," afirmó Kuleba en un comunicado, en el que aseveró que la delegación ucraniana "no cede en sus demandas" sobre un alto el fuego, garantías de seguridad y la integridad territorial de Ucrania.