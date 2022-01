Artista internacional antivacuna muere tras elegir contagiarse de COVID-19

La cantante Hana Horka del grupo Assonance falleció a los 57 años tras contagiarse a propósito de COVID-19.

Así lo anunció su hijo Jan Rek en la radio pública iRozhlas. "Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que ser vacunada", dijo Rek.

Es que tanto Jan como su padre tuvieron el virus y la artista quiso inmunizarse naturalmente y no usar la vacuna.

Incluso ella puso en sus redes sociales que ya había superado la enfermedad, pero falleció dos días después.

Rek acusa a los grupos de antivacunas de haber influido en que Horka no quisiera vacunarse. “Sé exactamente quién forjó su opinión (...) Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia. No fue sólo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad”.