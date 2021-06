3 puntos de encuentro y 3 desacuerdos que quedaron claros en la primera reunión entre Biden y Putin

Se expresaron desacuerdos de ambas partes, dijo el presidente Biden, pero "no en una atmósfera hiperbólica", y añadió que lo que menos quiere Putin es "una nueva Guerra Fría".

Putin, por su parte, se refirió a Biden como un "estadista experimentado" y aseguró que ambos "hablaron el mismo lenguaje".

Biden aclaró que no hubo necesidad de invertir más tiempo hablando y que había una voluntad genuina de mejorar las relaciones con Rusia.

Puntos de encuentro

Biden expresó que Putin se había mostrado abierto a "ayudar" a Estados Unidos para que Irán no adquiriera más armas nucleares , así como también se mostró abierto a ayudar a luchar contra el "resurgimiento del terrorismo" en Afganistán.

Uno de los temas más contenciosos de la cumbre, sin embargo, fue el de la ciberseguridad. Y sobre ello se alcanzó una suerte de acuerdo, aunque no sin tensiones.

"Si me preguntas qué tipo de aliado... es Biden, diría que es muy constructivo", señaló.

Discrepancias

Cuando a Putin le preguntaron sobre las restricciones en las libertades políticas en Rusia, el mandatario ruso abordó el asalto al Capitolio de EE.UU. el pasado 6 de enero diciendo que no quería que ese tipo de caos se desatara en Rusia.

Por un lado, aseguró, que "había delincuentes" intentando tomar el Capitolio de su país. "En Rusia, hay personas intentando manifestarse de manera pacífica que no tienen permitido hablar libremente", dijo.

2. Navalny

No hubo señales de acuerdo con respecto al destino del líder opositor ruso Alexei Navalny , quien cumple una pena de prisión de dos años y medio, después de que un tribunal fallara que había violado las condiciones de una sentencia previa de cárcel suspendida.

"No me siento confiado", dijo mientras se aproximaba a la periodista. "Lo que he dicho es que su conducta cambiará si el resto del mundo reacciona a sus acciones, y esto perjudica su lugar en el mundo", dijo en tono enojado.