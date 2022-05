2 niños ecuatorianos cruzaron la frontera de EE.UU con México

Noticias Telemundo hallo a dos hermanitos ecuatorianos en la frontera sur de Texas y les puso en videollamada con sus padres que viven en Brooklyn.

Antes de ser procesados por la patrulla fronteriza, cuentan lo angustioso y desgarrador que es estar separados de sus padres y la larga travesía que pasaron para llegar hasta Texas.

"Me asaltaron dos veces, me robaron. Sí, me robaron el celular, plata. Me, hasta me robaron los zapatos, todo. Sí. Es muy, muy peligroso", así contó la historia, Andy Manobanda, migrante ecuatoriano

Mientras que Henry Manobanda, padre de hermanitos ecuatorianos indicó: "no sabía que los muchachos estén viniendo, y ya pues así toca, el país de nosotros está muy complicado y todos nos tocó salir así, y ellos estaban solitos, los dos por allá"

Al abordar el autobús que los llevaría a un Centro de Procesamiento para familias y menores de edad, Malena contó que su sueño es estudiar veterinaria, mientras que Andy, tiene otras metas: "quisiera ser un gran empresario y salir adelante yo y mi familia"

Dicen huir de la inseguridad y porque no hay futuro en su país, pero la meta es reencontrarse con sus padres.

Los padres de estos hermanitos ecuatorianos ahora esperan la llamada de sus hijos y del proceso para comprobar su parentesco; y así finalmente ser reunificados, tal como muchos refugiados y asilados esperan ansiadamente.