Guayaquil
12 sep 2025 , 10:39

Guayaquil: intensifican controles en clínicas veterinarias tras denuncias de negligencia

Entre enero y agosto de 2025 se realizaron siete controles en establecimientos veterinarios; las sanciones pueden llegar hasta siete salarios básicos y, en casos graves, prisión.

   
    En la imagen se oberva cómo le realizan una cirugia a un gato en un centro veterinario. ( Pixabay - Referencial )
La Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales de Guayaquil realiza inspecciones en clínicas y consultorios veterinarios, luego de recibir alertas ciudadanas sobre presuntas negligencias en la atención de animales.

“El objetivo de nuestra Dirección es defender los derechos de los animales. Es nuestra responsabilidad asegurar que todos los establecimientos cumplan con los requisitos para garantizar su bienestar”, indicó Carlos Román, director de Proanimal.

Entre enero y agosto de 2025 se efectuaron siete inspecciones, originadas a través de la Línea 181 y el sistema Alcaldía Responde. Según el artículo 13 de la Ordenanza Municipal que regula la protección y control de la fauna urbana, los establecimientos veterinarios deben recibir y devolver a los animales en buen estado de salud.

El incumplimiento se considera una infracción muy grave, sancionada con multas de tres a siete salarios básicos unificados y de 101 a 300 horas de servicio comunitario.

Si un caso de negligencia provoca la muerte de un animal, la falta puede tipificarse como delito penal. El artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de seis meses a tres años de prisión para el responsable.

La Alcaldía de Guayaquil recordó a la ciudadanía que puede denunciar irregularidades en el trato a los animales.

