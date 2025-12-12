Daule: Tráiler que transportaba un contenedor se volcó en el redondel de La Aurora

La mañana de este viernes 12 de diciembre se reportó el volcamiento de un tráiler que transportaba un contenedor en el redondel de La Aurora, sobre la avenida León Febres Cordero, en la parte posterior del centro comercial El Dorado, en el cantón Daule.

Las imágenes del incidente circulan en redes sociales, donde se observa al vehículo de transporte pesado accidentado. En la zona ya se encuentran las autoridades de tránsito del cantón Daule para ayudar con el alto tráfico que provocó el siniestro, pues esta es una de las principales arterias de circulación de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el accidente dejó víctimas o personas heridas.