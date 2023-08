Exploración petrolera en Yasuní

“¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?” Así está formulada la pregunta que millones de ecuatorianos van a responder este domingo con un sí o un no.

Para los promotores del “sí”, los principales argumentos se basan no solo en el cuidado de una de las zonas más biodiversas en el planeta, sino en que las comunidades que habitan esta región puedan decir de forma autónoma si dan paso a la exploración o no.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito debido a que no se recaudó el dinero esperado. En 2013, el propio Correa dio por terminada la iniciativa y dio luz verde a la exploración.

Esto significaba que en esa zona no se podía realizar ningún tipo de exploración petrolera, con el fin de no interferir con las comunidades indígenas de los agaeri y los taromenane, las últimas no contactadas en la Amazonía.