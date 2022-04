Turista hondureño recibe reconocimiento por evitar femicidio en Quito

Doris Viteri, comandante del distrito de Policía "Eugenio Espejo", dijo en la ceremonia de reconocimiento que Padilla "en un acto de valentía salvó la vida de una mujer".

"Estos héroes, estos ciudadanos son los que necesitamos hoy en nuestro país", dijo al considerar que "Dios le puso en el lugar exacto y a la hora exacta para salvar la vida de una persona".

Tras recibir el reconocimiento, Padilla comentó que llegó a Quito por una casualidad pues su intención inicial de visitar México no se concretó por problemas para tramitar el visado.

Por ello, buscó varios destinos para pasar el festivo de Semana Santa y finalmente decidió viajar a Quito con la idea fija de conocer el parque La Carolina, de cuya existencia se enteró hace unos cinco años a través de un reportaje.

"No me imaginé por nada del mundo que esto iba a pasar", dijo en referencia al reconocimiento. Padilla aseguró que su única intención fue "ayudar a una persona" y no midió lo que le podía pasar a él o las consecuencias de un posible "mal golpe" al agresor de la mujer.

"Pensé en defender a la señora porque soy humano, nadie en el mundo merece lo que le hicieron a ella", subrayó al anotar que él estuvo en el momento justo "por la voluntad de Dios".