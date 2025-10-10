Protestas en Ecuador | Bloqueos en Rumipamba aíslan el sur de Ibarra

En Imbabura, algunos focos de protesta indígena se radicalizaron este viernes 10 de octubre. En la comunidad de Rumipamba, parroquia La Esperanza, al sur de Ibarra, miembros del pueblo kichwa Karanki bloquean la vía Ibarra–Zuleta–Olmedo e impiden también el paso de peatones que intentan llegar a Quito.

Un muro de tierra, troncos y piedras que supera los dos metros de alto bloquea completamente esta carretera, considerada una ruta alterna a la Panamericana, que comunica a Imbabura con Pichincha.

Lea también: En el norte de Pichincha persisten los bloqueos en las vías que conectan con Imbabura

Desde hace 18 días, comuneros del pueblo kichwa Karanki mantienen obstaculizada la circulación vehicular en el sector de Rumipamba como medida de protesta por la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, este viernes decidieron radicalizar su postura: colocaron nuevos obstáculos, como alambres de púas, y mantienen vigilantes en la zona para impedir incluso el paso peatonal.

“Las personas están con palos, con quema de llantas y con bultos de espino de mora, entonces no hay cómo pasar”, relató Mireya López, una viajera que intentaba avanzar hacia el sur.

Sin conocer la restricción, decenas de viajeros —en su mayoría con destino a la ciudad de Quito— deben caminar al menos un kilómetro desde la calle Galo Plaza Lasso, por la zona poblada de la parroquia rural La Esperanza, hasta llegar al primer bloqueo.

Revise además: Tras una movilización hacia Ibarra, la Unorcac advirtió que paralizaría la ciudad si no logra un diálogo con el Gobierno

Desde ahí, para continuar su travesía, deben usar un paso provisional habilitado por militares, que los obliga a atravesar una quebrada, cruzar por zonas boscosas y caminar durante cerca de dos horas hasta llegar a la parroquia Angochahua, que limita al sur con la provincia de Pichincha, donde ya no hay manifestaciones.

En esta zona, los habitantes rechazan el cierre vial. A pesar de las dificultades, quienes necesitan viajar hacia el sur del país han encontrado en este paso alternativo una opción para vencer el aislamiento que provoca el paro indígena, pues en la Panamericana, desde Cajas hasta Natabuela, es imposible circular por lo menos en 12 puntos de cierre.