Pareja de doctores se casa luego de que uno de ellos superara el COVID-19

Después de más de cinco meses de de vencer al COVID-19, la joven pareja de médicos conformada por David y Mabelin pudieron casarse.

"Él es un héroe, lo logró en tiempo récord. Los médicos decían que tenían que ser 6 u 8 meses y solo han sido 3 o 4 meses desde que salió de terapia intensiva", afirmó Mabelin Bonilla.

"Me siento dichoso, agradecido con la vida, con la esposa que Dios me dio ahora. No me quedan más palabras que ser un hombre que de hoy en adelante vivirá cada día de su vida como si fuera el último a lado de la mujer que amo", dijo David Vallejo.

La historia de vida de David y Mabelin inició en plena pandemia cuando por motivos del COVID tuvieron que suspender su boda y dedicarse atender a los pacientes que llegaban a diario hasta el hospital, pues los dos son médicos.

"A la gente, la vida sigue. Este virus nos ha quitado mucho, pero nosotros no nos vamos a dejar, vamos a seguir adelante y continuar con nuestros sueños. Siempre con la bendición de Dios", agregó Vallejo.

Pero sin saber que el virus también tocaría a uno de ellos. David se contagió e inició la batalla por su vida en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos.

Nuestro noticiero siguió muy de cerca esta historia con sus familiares y su novia quien siempre tuvo la esperanza de que juntos lo superarían.

Estuvimos en el momento cuando David por fin logró despertar y fue recibido con el cariño y amor de sus amigos y familiares en su hogar.

Algunos le llaman suerte, otros casualidad, pero sin duda esta historia está escrita con amor y con fe. Pues hoy día después de dos años la propuesta de amor prometida por este joven médico fue cumplida ante los ojos de sus familiares y amigos.

"Quiero que nos vean, que salimos de un momento oscuro. Pero gracias a Dios y al amor que nos tenemos pudimos salir adelante", sentenció David.

Una historia de amor que ni una pandemia pudo contra ellos.