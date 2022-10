Migrantes venezolanos que quieren volver a su país están varados en el aeropuerto de Guayaquil

Según dicen los migrantes, inicialmente se les permitió hacer el check in . Pero ya en la noche, sin dar mayores detalles, cancelaron el vuelo, que incluso aparece en las pantallas donde se brinda información sobre las salidas.

La Cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado aún al respecto de la situación en el aerupuerto de Guayaquil, que ya ha empezado a recibir a cientos de turistas que vienen a ver la final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, el día de ayer, recién envió un comunicado al Gerente General de AAG, solicitando la exoneración de la tasa aeroportuaria para dicho vuelo humanitario, aparentemente sin coordinar con las autoridades de control aéreo del Ecuador, ignorando que dicha compañía no podía volar sobre territorio ecuatoriano por no cumplir con una serie de normas exigidas por la autoridad aeronáutica", continúa el escrito.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Venezuela organizaron la llegada de un vuelo humanitario para el traslado de venezolanos a su país en la compañía aérea Conviasa (empresa aérea de Venezuela) cuyo permiso de operación había sido revocado por el Consejo Nacional de Aviación Civil hace más de tres semanas y por lo tanto no está autorizado a volar a territorio ecuatoriano", informó en un comunicado la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).

En el aeropuerto de Guayaquil permanecen varados 92 migrantes venezolanos que pretenden regresar a su país en un vuelo humanitario ; sin embargo, el avión que debían abordar no está autorizado para ingresar al espacio aéreo ecuatoriano, informan las autoridades y esto ha complicado la situación.

En videos subidos a redes sociales se ve que los pasajeros se niegan a salir del aeropuerto de Guayaquil hasta que no les den respuestas. Ángel Córdova, gerente del aeropuerto, les explicó que no habría vuelo en corto plazo porque la aeronave de Conviasa no tiene autorización.

El cónsul de Venezuela en Guayaquil, Pedro Sassone, se ha hecho presente en el aeropuerto y ha indicado que sí hubo un aviso de la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador para que las autoridades permitan el arribo de la aeronave venezolana en Guayaquil.

Según la Autoridad Aeroportueria, "la descoordinación que lleva a estos 90 venezolanos a permanecer ilegalmente en el aeropuerto de Guayaquil, obstaculizando las normales operaciones de la terminal, es de total responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los diplomáticos venezolanos".

El Gobernador de Guayas llegó también al aeropuerto para tratar de encontrar una solución para los venezolanos que quieren volver a su país.