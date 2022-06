Lourdes Tibán: el Gobierno está llevando a que Quito sea tomada por los indígenas

La exasambleísta, dirigente indígena de Cotopaxi y precandidata a la prefectura de Cotopaxi, Lourdes Tibán, informó de las acciones que tomarán en el marco del paro nacional que se desarrolla en este octavo día de manifestaciones. Las acciones de hecho permanecen en territorio y, a la par, avanzan a Quito.

"No se trata de Leonidas Iza, sino de un movimiento indígena movilizado", dijo Tibán, aunque reconoció que la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la madrugada del 14 de junio, "encendió la llama" de las movilizaciones.

Sobre el supuesto atentado contra Iza, Tibán dijo que ese también fue un detonante y que ha provocado la movilización social hacia Quito.

Dio detalles sobre ese incidente contra Iza, dijo que ella se encontraba en una reunión del Consejo Ampliado del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, junto con Iza y que escucharon el disparo y salieron a constatar el hecho.

Fiscalía abre investigación tras ataque a carro de Leonidas Iza

En cuanto al diálogo, Tibán dijo que el Gobierno no ha dado respuestas y que el Presidente ha ofrecido varias promesas que no ha sido capaz de cumplir. Dijo que los 10 puntos deben cumplirse por completo y menospreció las medidas tomadas por el Gobierno como el incremento del Bono de Desarrollo Humano y el subsidio de la úrea.

Tibán dijo que la intención del movimiento indígena no es derrocar al presidente Guillermo Lasso, pero que los Mandatarios "caen por no saber manejar el conflicto y no entender las necesidades".