La siembra y cosecha de arroz, una actividad poco atractiva para los jóvenes ecuatorianos

De acuerdo al Proyecto de Soluciones para el Sector Arrocero del Ecuador (como se denominó al documento), de no aplicar cambios, el próximo año el 30 % de las personas dedicadas a sembrar arroz dejarán esa actividad.

"Yo ya no quiero continuar, pero mis hijos tampoco ya no quieren continuar. Ellos ya no quieren saber nada de lo que es el campo porque esto cada día se empeora", indicó a Ecuavisa Rómulo Rodríguez, un agricultor de Los Ríos.

En julio pasado se estableció que el valor de la saca de arroz en cáscara, de 200 libras, oscile entre 30 dólares (para grano corto) y 32 (para grano largo), no obstante, esto no se cumple en las piladoras, según denuncian los agricultores, que este año han protestado por varias ocasiones pidiendo más atención del Gobierno Nacional.

"No hay una rentabilidad justa, los costos de producción ahora están muy altos", manifiesta Mauro Erazo, presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano.

Para intentar remediar este problema, desde el Foro se propone la reactivación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA); que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hospitales, cárceles y beneficiarios de bonos compren directamente en los centros de acopio; que el régimen firme nuevos acuerdos comerciales con otros países, entre otras ideas.

Erazo aspira reunirse con representantes del Ejecutivo el próximo mes para analizar las soluciones y evitar que el sector arrocero continúe en terapia intensiva.