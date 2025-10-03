Ecuador
La Prefectura de Pichincha niega que su maquinaria haya sido utilizada para cerrar carreteras en el paro nacional

La información correspondiente al control vehicular de maquinaria pesada y vehículos, correspondiente al período del 1 al 15 de octubre de 2025, fue solicitada por la Contraloría

   
    Las volquetas de la Prefectura de Pichincha. ( Cortesía de Prefectura de Pichincha )
La Contraloría General solicitó información a la Prefectura de Pichincha sobre el control vehicular de maquinaria pesada y vehículos, correspondiente al período del 1 al 15 de octubre de 2025. Esto ocurre en medio de las movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel y la información que se difundió, en redes sociales y portales, de que la Prefectura supuestamente trasladó maquinaria para cerras las vías.

Lo hizo mediante la emisión del oficio número 0177-GADPP-AUDI2025. En este contexto, la Prefectura informó que se encuentra dando todas las facilidades para que se realicen las investigaciones y acciones de control.

El Gobierno de Pichincha informó que tiene reportes permanentes de los vehículos. El último fue cerrado ayer con el memorando número GADPP-DTAH-2025-7404-MEM, a las 11:00, el cual certifica que toda la maquinaria y carros institucionales están en sus campamentos.

“En ningún caso, los bienes institucionales han sido ni serán destinados al bloqueo de vías o actividades por fuera de nuestras competencias legales”. Desde la Prefectura se lamentó que algunos actores políticos y portales digitales hayan difundido información falsa intentando lesionar la imagen.

Pidió a los medios de comunicación que no difundan noticias falsas. La Prefectura tomará acciones legales correspondientes contra quienes buscan generar desinformación y caos en el país.

