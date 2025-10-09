Ecuador
09 oct 2025 , 22:34

SNAI mantiene en reserva el paradero de los siete indígenasde Otavalo

Ellos forman parte de un grupo de 13 procesados por presunto terrorismo. Estaban en la cárcel de Portoviejo y debían ser llevados a Ibarra, pero no aparecen.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Jacqueline Rodas
Canal WhatsApp
Newsletter

Sigue la incertidumbre porque no se conoce el paradero de los siete detenidos de Otavalo (Imbabura) que debían ser trasladados el lunes 6 de octubre a Ibarra por orden judicial. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), esa información es reservada. La defensa de los procesados pide la destitución de los responsables y una investigación penal por desacato.

Han pasado cuatro días desde que un tribunal de Manabí ordenó el traslado inmediato de siete indígenas kichwas de Otavalo desde la cárcel de Portoviejo a la de Ibarra, pero ni sus familiares ni sus abogados saben dónde están.

Lea también: Paro Nacional: Tribunal ordenó el traslado de indígenas de Otavalo detenidos a la cárcel de Ibarra

De forma extraoficial, les han dado distintas versiones sobre su paradero. Primero les dijeron que salieron por tierra desde la cárcel El Rodeo hasta el aeropuerto de Manta. Luego, que los llevaron a la cárcel de Latacunga o a Quito. Y lo último, que sí llegaron a Ibarra, pero fueron regresados a Manabí.

Los familiares y abogados consiguieron un oficio con la orden firmada por la directora jurídica del SNAI, dirigido a los directores de las cárceles de Portoviejo e Ibarra. Es el único documento que tienen hasta ahora.

Ante la incertidumbre, acudieron a organizaciones de derechos humanos que han publicado alertas para exigir información.

El abogado Mario Ruiz informó que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y presentó un escrito al tribunal solicitando que se inicie el trámite de destitución respectivo y se remitan los autos a la Fiscalía para abrir una investigación por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Advirtió que el delito de desacato puede ser sancionado con penas de hasta tres años de prisión.

Otros abogados se han sumado con escritos similares, recalcando que "tolerar la inejecución de una decisión de habeas corpus equivale a convalidar una detención arbitraria y desconocer la supremacía de la Constitución".

Revise además: Detenidos en Otavalo son trasladados a cárcel de Esmeraldas bajo acusaciones de terrorismo

Ecuavisa consultó este miércoles 8 de octubre al SNAI sobre el paradero de los siete detenidos, pero la institución respondió que la información es reservada por razones de seguridad. Este jueves, en una nueva consulta, reiteraron que el tema continúa siendo de carácter reservado.

Los siete indígenas de Otavalo forman parte de un grupo de trece procesados por el delito de terrorismo. El caso se inició el 22 de septiembre, día de su detención, y actualmente se encuentra en etapa de instrucción fiscal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) los acusa de participar en la destrucción de la unidad policial de Otavalo y de otros disturbios ocurridos durante la jornada de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa.

Temas
protestas
Manabí
Portoviejo
Otavalo
Ibarra
Noticias
Recomendadas