Página web de las Fuerzas Armadas deshabilitada por "incidente" informático

La página web de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue vulnerada, pero no se trataría de un ataque informático , sino de un "incidente", según informó el portal Ecuador Chequea, adscrito a la organización Fundamedios .

Ecuador Chequea informó que hace pocos días grupos de seguridad digital alertaron sobre una "vulneración" por parte de un programa informático malicioso de tipo ransomware denominado "Alphv BlackCat".

Este software malicioso impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos.

Los grupos de seguridad digital mencionados por Ecuador Chequea señalaron incluso "que se habría hackeado información secreta y de seguridad interna y externa".

Sin embargo, el teniente coronel Arnaldo Cepeda, jefe de operaciones del Comando de Ciberseguridad de las FF.AA. aseguró a Ecuador Chequea que no se trata de un ataque y que las Fuerzas Armadas no eran el objetivo determinado.

"No podemos decir que no pasó nada. Sí pasó, pero no es un ataque", aseveró.

"La contratista hacía una migración de un sistema de interconvergencia, de manera remota. Los ciberatacantes están lanzando siempre protocolos para que alguien caiga. En este caso, la empresa tuvo una vulnerabilidad y trató de entrar un ransomware”, explicó Cepeda.

Ecuavisa.com intentó buscar más información con el área de Comunicaciones de las FF.AA., pero solo señalaron que "los encargados están trabajando en el mantenimiento y posterior restablecimiento del servicio".

Indicaron además que "en el transcurso de la semana" podría existir algún pronunciamiento.