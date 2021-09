En hospitales de Quito se registra reducción de pacientes contagiados de covid-19

Optimismo se vive la capital por reducción de pacientes contagiados de covid 19, en los hospitales, incluso dos casas de salud ya no registran pacientes por lo que vuelven a retomar la normalidad en la atención de otras patologías.

Los tanques de oxígeno permanecen libres, y las sillas que durante toda la emergencia albergaron a cientos de pacientes con covid19 están vacías. Es que los hospitales ocupan menos espacio para casos covid-19.

En ese sentido, los hospitales atenderán de nuevo los casos no covid-19. Por ejemplo, en el Hospital Carlos Marin, incluso bajó a un 40% la ocupación de camas críticas, pero no solo aquí la emergencia ha dado tregua el Hospital de Calderón en el norte de la ciudad y la maternidad Luz Elena Arismendi en el Sur, ya no registran pacientes con la enfermedad por lo que vuelven a atender normalmente otras patologías como antes de la pandemia.