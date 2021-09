Hay retrasos en el pago de los préstamos hipotecarios. El BIESS registra 22 mil operaciones en mora, lo que suma más de 900 millones de dólares en cartera vencida. De ahí que la principal entidad financiera del país ofrece opciones de pago a los deudores.

Magaly llegó hasta las oficinas del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en el centro de Guayaquil. Busca, como muchos, información para refinanciar el préstamo hipotecario de su casa, porque si no ha pagado las letras últimamente, no es porque no ha querido. El caso de Magaly no es aislado, es más bien un asunto generalizado.

El BIESS registra 22.000 operaciones hipotecarias en mora, lo que suma más de 900 millones de dólares en cartera vencida. De ahí que la entidad lanzó la campaña "Arreglemos", para ofrecer opciones de pago a los deudores.

Al margen de los problemas de pago en la cartera, entre enero y agosto de este año, el BIESS entregó 6.323 nuevos préstamos hipotecarios a un monto total de más de 376 millones de dólares.

Cifras que para el gerente general del BIESS, Freddy Monge, hablan de una normalización y reactivación económica.

El gerente reportó también la normalización de los quirografarios, los préstamos más frecuentes de la entidad. El BIESS ha entregado más de un millón y medio de operaciones de ese tipo, que suman casi dos mil millones de dólares.