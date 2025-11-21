Ecuador
21 nov 2025 , 06:18

El conductor de un camión escapó de un robo, pero terminó volcado en Daule

El siniestro de tránsito mantuvo cerrados tres carriles de la vía León Febres Cordero.

   
    El conductor de un camión que transportaba bebidas energizantes perdió el control y terminó volcado bajo el puente que conecta La Perla con La Joya.( Belén Goncalvez / Ecuavisa )
Un siniestro de tránsito en la avenida León Febres Cordero, en Daule, mantuvo cerrados tres carriles en el sentido Villa Club–La Rioja la mañana de este viernes, 21 de noviembre. El conductor de un camión que transportaba bebidas energizantes perdió el control y terminó volcado bajo el puente que conecta La Perla con La Joya.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00. El conductor relató a Ecuavisa que intentó escapar de un robo y que los delincuentes buscaban interceptarlo en una camioneta.

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron al sitio, mientras personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) levantaba indicios para determinar las causas del siniestro.

El vehículo fue retirado de la vía alrededor de la 06:30.

Este hecho generó una intensa congestión vehicular en este sector residencial de Daule.

