Conductor de Uber, acusado de secuestro en Quito, fue suspendido

Aunque no conocía la ruta exacta , si sabía que el tiempo de llagada no debía extenderse, fue entonces cuando se dio cuenta que "estaba a merced de un secuestro (...) el hombre me acercó una flor con un polvo blanquecino que me desorbitó", detalla.

"Recuerdo que me besó y presentó como su novia", continúa el relato. Paralelamente, al ver que Camila no aparecía, su madre y amiga llamaron al ECU911.

Mientras tanto, cuenta Valenzuela, el conductor la dejó bajar a una tienda para comprar chicles, y fue allí cuando pudo dar el número de teléfono de su madre a un desconocido, quien avisó: "estamos en el Mirador del Tingo. Dense prisa". Esa fue la llamada clave para su rescate.

A pesar del hecho, la usuaria expuso que al presentar el caso en la Fiscalía, el conductor fue liberado, "me hizo oler una flor, eso me puso así. Yo no quería beber, yo no quería irme con él. ¿Todo esto no fue suficiente, señor fiscal? ¿puede irse libre después de secuestrarme, drogarme y alcoholizarme?", cuestionó y denunció Valenzuela.

Respuesta de la compañía

Este medio consultó a Uber Ecuador sobre las acciones tomadas, y en un comunicado expresaron que "desde el primer momento que recibimos el reporte, activamos nuestro protocolo que incluye llamadas con las partes involucradas", sin embargo, reconoce que no han podido contactar con Valenzuela "continuaremos buscando a la usuaria con el objetivo de dar el soporte correspondiente".

Además, la compañía agregó que "como medida preventiva hemos desactivado la cuenta del socio conductor".

Pero ¿cuál es el protocolo para la inscripción de los conductores?

En otro comunicado, Uber Ecuador, detalló los filtros de seguridad que manejan para poder laborar como conductor en la compañía. Antes de ser aceptados, realizan "la revisión de documentos como la licencia de conducción y la tarjeta de propiedad del vehículo, así como validación de antecedentes realizados por un tercero".

Según la compañía, en el 2019, más de 10.000 personas en el país no pasaron los filtros para ser socios conductores registrados en la aplicación.

Por otro lado, este medio consultó a Uber Ecuador cuántos hechos como el caso de Camila se han reportado en los últimos años, pero respondieron que la información no estaba disponible.