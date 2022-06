13 cooperativas de transporte mantienen suspendidas sus rutas hacia Guayaquil

Trece cooperativas de transporte interprovincial mantienen suspendidas sus rutas desde la Sierra o Amazonía hacia Guayaquil, mientras que otros buses cubren sus trayectos, pero con retrasos.

"Yo viajo a Ambato. Estoy desde las 02:00 acá, pero no me venden los boletos. Dicen que no van a vender hasta que no les autoricen que haya paso", dijo a Ecuavisa un hombre que vive en la provincia de Tungurahua.

"Yo soy de Guayaquil, pero necesito llegar (a Ambato) por cuestiones de trabajo", acotó otra mujer.

Hasta este lunes 13 de junio, la Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG) señalaba que las coopertivas: Aerotaxi, Alausí-Latacunga, Baños, Ciudad de Piña, Express Atenas, Flota Imbabura, Kennedy, Macas, Panamericana, Putumayo, Santa, Touris San Francisco y Unión Cariamanga mantenían sus boleterías cerradas.