El Comité de Trabajadores de Petroecuador amenaza con paralizar actividades ante despidos

El Comité Empresa de los Trabajadores de EP <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/petroecuador target=_blank>Petroecuador</a> (Cetrapep) amenazó con paralizar las<b> actividades operativas </b>de la estatal petrolera debido a los<b> despidos</b> que se han producido en los últimos <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/petroecuador-contrato-trabajadores-balao-esmeraldas-IN9917219 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/despidos-petroecuador-empleados-sueldos-HK9914191 target=_blank></a>