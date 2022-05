Sicarios atentaron contra la vida de un fiscal en Santo Domingo de los Tsáchilas

Ocurrió la noche del jueves en las calles de Santo Domingo de los Tsáchilas. El fiscal Víctor Hugo Alcívar de 45 años se movilizaba en su vehículo en compañía de una joven de 24 años quien era su novia. El automotor fue interceptado por una camioneta desde donde se efectuaron los disparos.

El Fiscal recibió tres disparos, mientras la joven no resistió el ataque.

Minutos después del atentado una camioneta de similares características a la que usaron los sicarios para movilizarse fue encontrada en llamas. El fiscal fue trasladado a una casa de salud en donde se recupera de las heridas.

Al momento no hay detenidos, una persona fue trasladada a Fiscalía para que de información, pero no estaría involucrada con el crimen. Las Unidades Especializadas de la Policía ya levantaron la información de las cámaras de seguridad. Los motivos del ataque no están claros todavía.

El fiscal Alcívar fue destituido de su cargo en el 2013 tras una denuncia del entonces ministro del interior, Javier Córdova, por no acusar a un sujeto acusado de transportar piezas de automotores de dudosa procedencia.

Sin embargo, hace dos años, por decisión judicial, fue reintegrado a su cargo.