Luis Montenegro: "A mi hija desaparecida la he buscado en las aguas del Machángara"

La maestra Michelle Montenegro desapareció el 5 de junio del 2018 tras salir de su vivienda ubicada en el sector de La Armenia 2, vía al valle de Los Chillos, oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Lo último que se supo de ella es que unas personas la vieron caminando cerca del puente antiguo de Guápulo, a pocos metros sobre el río Machángara. Ese día, ella vestía jeans oscuros, blusa verde oscura y zapatos del mismo color.

La familia de la joven ha realizado varias búsquedas por su cuenta en el río Machángara que no han dado resultados. Su padre, Luis Fernando Montenegro, asegura que no descansará hasta localizarla.

A continuación su testimonio:

“La vida de mi familia ha cambiado para siempre tras la desaparición. Siento como si nos hubiéramos desunido. Ahora solamente los parientes más allegados nos acompañan, nos sentimos quebrados emocionalmente por todo lo que ha sucedido.

Me he dedicado de lleno a las búsquedas e incluso vendí el camión en el que trabajaba. Antes hacía fletes y recorría varias ciudades del país para llevar el sustento a mi hogar. Por ejemplo, me iba con frecuencia a Manabí para cargar féretros. Me encargaban mudanzas y de eso subsistíamos, pero ahora todo cambió.

En la casa sobrevivimos del negocio de mi esposa, quien se dedica a brindar servicios de contabilidad. También me ayudan mis otros hijos mientras yo me dedico al 100% a seguir el caso de Michelle. De hecho, he recorrido varias provincias el país para pegar pancartas con su imagen en hospitales, postes de alumbrado público, unidades de Policía Comunitaria, tiendas, etc.

