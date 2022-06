Inseguridad en Quito: familiares de hombre apuñalado durante robo piden ayuda para pagar cuenta en hospital

Mientras Víctor hacía señas para alertar a otros conductores que estaban estacionados, Henry intentaba sustituir la llanta.

En ese momento, dos sujetos interceptaron al hombre para robarle su celular y dinero en efectivo que había ganado durante la semana. La víctima es un obrero de construcción.

"Ahí me llega diciendo: 'mijo, mijo, me apuñalaron. Estoy que me muero' y se me tira ahí en la vereda", relató a Ecuavisa Henry Paredes.

El herido fue trasladado a dos hospitales públicos donde, según sus familiares, no pudo ser atendido pese a la emergencia que atravesaban.

"Nos dijeron que no tenían implementos, no tenían sala, no tenían donde tenerlo, lo tenían ahí en Emergencia", relató Sonia Galarza, cuñada de la víctima.

La desesperación por salvarle la vida obligó a los familiares de Víctor a trasladarlo a una casa de salud privada, donde permanece en estado crítico.

La garantía terminó y la cuenta sigue subiendo. Su familia no cuenta con los recursos suficiente para cubrir el total de la factura.

Los afectados pedían que las donaciones sean depositadas a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha 2207419337, a nombre de Rosa Paredes. También se pueden comunicar al 0997 526 938.