Cadáver de hombre habría permanecido casi 12 horas afuera de una casa de salud, en Guayaquil

"Cuando el director ve que las cámaras de TV están aquí afuera, ahí sí me llaman para poder ingresar a mi familiar que está fallecido. (Me dice) que recién lo van a ingresar porque no han sabido. ¿Y el médico que le tomó los signos vitales, que lo valoró y dijo que estaba muerto? ¿Qué, no reportó nada?", expresó Digna Lagos ante los medios de comunicación.

Adrián Santana, abogado de los familiares de la víctima, añadió que el hombre era operador de una maquinaria en una cantera y pedía que la empresa en la que laboraba el ahora occiso se responsabilice por los gastos mortuorios e indemnice a sus allegados.

Una abogada de la compañía llegó hasta los exteriores de la casa de salud y adelantó que los gastos funerarios serán asumidos por la compañía.

El cadáver del hombre fue trasladado a la morgue la madrugada de este jueves 27 de octubre.

