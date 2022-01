Cruz Roja reporta escasez de pintas de sangre y plaquetas

A primera vista parece que no hay ninguna relación, ¿Qué tiene que ver el incremento de contagios con la escasez en el banco de sangre, si los enfermos de Covid no necesitan ninguna transfusión? es que, eso es verdad, en parte, quienes no tienen síntomas agudos realmente no requieren una unidad de sangre, pero la situación no es la misma para quienes enferman de gravedad.

Y entonces es fácil entender por qué con las ucis llenas, la demanda de sangre crece automáticamente, pero es que eso no lo es único, ocurre que, para la Cruz Roja, conseguir sangre en esta época es también más difícil de lo normal.

A eso se suma que también es más difícil para la Cruz Roja que los brigadistas salgan a buscar donantes, porque el incremento de contagios también ha afectado al personal de las brigadas.

Mientras estuvimos en el sitio, hubo por ejemplo, apenas 2 personas que fueron a donar sangre, y ambas coinciden en un mismo mensaje.

La Cruz Roja tiene una meta de conseguir 5 mil unidades nuevas cada mes, este enero no creen alcanzar ni siquiera las 2 mil 500, así que buscaba una buena forma de ayudar a quienes están sufriendo por la pandemia, donar sangre sería una buena forma de empezar.