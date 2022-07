Alias 'Joselo', sobreviviente de un atentado en Daule y ahora capturado entre 'Los Lagartos', cumplirá arresto domiciliario

La Fiscalía procesó a catorce personas pertenecientes a la banda narcocriminal 'Los Lagartos' por delincuencia organizada y por tenencia de armas. Entre los detenidos consta José Arturo R. L., alias 'Joselo', de 41 años de edad, quien el pasado 7 de junio se salvó de morir tras un ataque armado -junto a una mujer y una niña- porque el carro de alta gama en el que se movilizaba estaba blindado y resistió 60 tiros.

Todos fueron detenidos en allanamientos ejecutados en las provincias de Guayas y Santa Elena, la madrugada del miércoles 27 de julio, señalados según las investigaciones de ser responsables de delitos de robo, asaltos, sicariato y microtráfico de drogas.

¿Quién es alias 'Joselo', el sobreviviente del auto blindado de Daule? Juzgado por asesinato, pero libre por decisión de un juez

Pero alias 'Joselo', quien al momento del ataque se encontraba libre por decisión de un juez, a pesar de que estaba siendo juzgado por asesinato, tampoco pisará la cárcel esta vez.

En la audiencias de formulación de cargos, desarrollada la madrugada de este jueves en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal del caso presentó varios elementos de convicción, entre ellos la interceptación de varios teléfonos celulares, los partes de aprehensión y las armas incautadas en los allanamientos.

El juez de Garantías Penales, Ángel Moya, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, sancionado con entre siete y diez años de prisión, contra Andrés R. L., Juan C. C., Aarón I. V., Mayckel C. M., Daniel C. Q., Luis V. P., Víctor V. B., Roger R. S., José R. S. y Diego Q. M.

Mientras que para José Arturo R. L., quien fue detenido en su domicilio y se recupera de las heridas de bala recibidas en junio en una plaza comercial de Daule, determinó las medidas de arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico.