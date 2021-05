Bloques legislativos aún no terminan de consolidar una mayoría

Los bloques legislativos que integrarán la próxima Asamblea Nacional no logran consolidar una mayoría que viabilice la estructuración de sus autoridades y la integración de comisiones que debería ocurrir el próximo viernes. Los bloque de Pachakutik y la Izquierda Democrática, así como el conformado por CREO y el Partido Socialcristiano acusan que existe rigidez en las posturas del otro y que por eso no se viabiliza un acuerdo.

Este viernes 14 de mayo será la primera sesión de la nueva Asamblea y eso es lo único seguro, ya que las bancadas apuran negociaciones para construir una mayoría que permita designar autoridades, definir la conformación de las comisiones y del Consejo de Administración Legislativa. Pachakutik y la Izquierda Democrática tienen una alianza y 48 votos. Dialogan con el correísmo y también con el bloque que conformaron CREO y los Socialcristianos, pero no hay acuerdo.

Pachakutik dice que se estigmatizansus diálogos con el correísmo. Señalan que hay un doble estándar a la hora de analizar los diálogos con el bloque correísta.

Lo cierto es que el correísmo pide abiertamente amnistía, perdón y olvido para los delitos cometidos por sus compañeros, líderes y mentores, pero que eso no está en discusión sostienen unos y otros.

El bloque de Gobierno confiesa que al día de hoy no tienen una mayoría consolidada, y que si no existen acuerdos hasta el día de hoy es porque Pachakutik tiene una postura rígida y que así no se puede.

Pero como la política es dinámica, el escenario de los imposibles, todo puede pasar y nada será sorpresa. Solo es cuestión de tiempo y de negociación para que termine de fraguar algún acuerdo.