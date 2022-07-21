Noticias en 1 Minuto

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21 jul 2022 , 18:26
Marco Carrasco
El incremento de casos sospechosos de COVID-19 provoca escasez de pruebas de detección del virus.
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