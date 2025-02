1.- En el correísmo quieren de vuelta la ley mordaza.

¿Xavier Lasso se anticipó demasiado? Esa es la pregunta que queda en el aire cuando en una entrevista, en un portal digital aliado, dijo que el país necesita una nueva ley de Comunicación para “parar los abusos de los medios”. Así se esfumaron, de un plumazo, los aires de progresismo en la Revolución Ciudadana que busca recuperar la Presidencia, con Luisa González. Las críticas se levantaron y, dentro de la Asamblea, esa bancada descartó que una ley de ese calibre esté entre sus planes. ¿Será de creerles?

2.- Apoyo legislativo a las fuerzas extranjeras

Nunca quedó claro el propósito del presidente Daniel Noboa para que la Asamblea Nacional se pronuncie a favor de que el Gobierno cuente con fuerzas de seguridad de países aliados para combatir el terrorismo, si se supone que la Corte Constitucional dio luz verde a ello, desde la época de Guillermo Lasso. El trámite se embolató en el Pleno y no hubo apoyo. Todo parece indicar que el Mandatario quería poner a prueba a la oposición correísta para decir quiénes están en contra de las mafias y quienes las apoyan. Todo sirve en época electoral.

3.- Las disculpas públicas de Aquiles con mensaje encriptado

Aplausos, críticas y una nueva demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral generaron las disculpas con piola del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la legisladora de ADN, Lucía Jaramillo. Ella le denunció tiempo atrás, ante el TCE, por violencia política y esta institución sancionó al funcionario. Pues bien, Aquiles cumplió con el pedido y, en un mensaje de varios párrafos, escribió las supuestas disculpas que, a manera de acróstico, repitieron la frase motivo de sanción: niña vaga. Mucha gente celebró la audacia, otras le criticaron. Jaramillo volvió a reclamar al TCE y presidente Noboa, en su cuenta de X, dijo a ese tribunal estar atento.

4.- Vendemos o no energía a Colombia

La discusión duró varios días. El presidente Noboa, en entrevista con TC Televisión, señaló que las condiciones de generación eléctrica son óptimas en el país por las lluvias y la incorporación de más de 500 MW de energía térmica. Y que por eso Ecuador ya no se importa energía desde Colombia y que, por el contrario, se ha exportado a ese país unos 5 gigas. Las versiones iban y venían, manteniéndose la versión de que no era cierta dicha venta de electricidad. La ministra de Energía, Inés Manzano, insistió en que sí habían entregado energía y Colombia aclaró que eso era parte de protocolos técnicos necesarios para mantener el flujo de conexión. Más allá de los dimes y diretes, lo que el país espera es que no haya más apagones.

5.- Luisa, la socialdemócrata

Leonidas Iza se ha convertido en el jefe de campaña de la candidata correísta Luisa González. Ha sido totalmente claro en que el movimiento indígena sí podría darle el respaldo en segunda vuelta, por eso de los cambios dialécticos y cualitativos. Cree que Luisa González es una política socialdemócrata, con visión progresista, y es que este no es ya el momento de Rafael Correa. A su juicio, él ya no incidiría en un eventual gobierno de la RC5, ni por teléfono, por lo que es importante preparar un acuerdo programático. Las críticas a Iza no han cesado desde entonces, porque se asegura que en su afán por aliarse al correísmo pretende olvidar los pernicioso que fue ese gobierno con los pueblos indígenas. ¿Qué pasará el 7 de marzo, ante tanta ingenuidad?