Quiénes perdieron esta semana

1.- Jaime Nebot y Henry Kronfle . Las máximas figuras del Partido Social Cristiano no estuvieron a la altura de la crisis política que estalló a sus pies, por cuenta de las relevaciones del caso Purga, por parte de la fiscal Diana Salazar. Decir que los pecados solo le pertenecen a Pablo Muentes es demostrar la total falta de responsabilidad de un partido político que lo amparó y defendió institucionalmente, incluso, cuando la prensa investigaba sus vínculos de corrupción.

2.- Andersson Boscán . El director del medio digital La Posta finalmente fue requerido por la Fiscalía General de la Nación, dentro del caso Metástasis. Sus conversaciones con el narco Leandro Norero y los contactos con Xavier Jordán , revelados en decenas de chats personales, están en la mira de la justicia. No solo eso, dentro de la investigación, la Fiscalía ha pedido al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que revisen las cuentas del periodista.

A pesar de que Boscán agradeció a la Fiscalía por la oportunidad de contar su versión y “dar la cara”, terminó haciéndolo vía telemática, pese a que su residencia y lugar de trabajo se encuentran en Quito, a pocos minutos en auto de las oficinas del Ministerio Público. La Fiscalía, de momento, no lo ha vinculado a la instrucción fiscal por ese caso.

3.- El Colegio SEK de Guayaquil. Si de eludir responsabilidades hablamos, lo ocurrido con ese planten privado resulta decepcionante. Según las denuncias, hubo dos estudiantes violadas por un grupo de compañeros en un paseo en República Dominicana. El Colegio, en lugar de abanderarse de este caso y asumir la defensa de las víctimas, exigiendo de oficia justicia y reparación, prefirió hacerse a un lado con el argumento de que dicho paseo no fue organizado por la institución. No cabe en su respuesta una responsabilidad cívica con la comunidad que exige no más violencia contra la mujer. Además, ha saltado otra denuncia de una presunta violación en ese centro a una menor de 5 años.

4.- La Ministra del Ambiente. Sade Fritsch hizo noticia por dos hechos desafortunados. Primero, por lo poco contundente de su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, donde no pudo precisar el presupuesto de su cartera ni dar mayores detalles sobre licencias otorgadas para las camaroneras. La interpelante correísta, Mónica Palacios, le pidió prepararse mejor para una comparecencia. La segunda noticia corre por cuenta de su reunión, en Kenia, con representantes de un país que no existe. Es decir, con los líderes de los Estados Unidos de Kailasa, una nación imaginaria instalada en una isla que, según el relato inverosímil, fue comprada a Ecuador.