1.- Verónica Abad. Todo indica que la vicepresidenta y embajadora en Israel no fue transparente con el anuncio de las 25 mil plazas de trabajo para ecuatorianos en ese país, asegurando que aquello fue el resultado de su gestión particular. La Cancillería, no solo que la desmintió, precisando que se trata de un proyecto de gobierno, sino que luego le pidió abstenerse de dar declaraciones. Sin duda, fue una orden extrema que políticamente Verónica Abad no pudo rechazar porque ella cometió un error.

2.- Wilman Terán. El expresidente de la Judicatura, preso en la Cárcel 4 por el caso Metástasis, fue nuevamente denunciado por la administración de Justicia por una supuesta injerencia muy grave: querer incidir en el proceso de selección de jueces. Que tenga gente infiltrada adulterando procesos acentúa su debilitada imagen.

3.- Augusto Verduga. El consejero de Participación Ciudadana no logró los votos necesarios para conformar una veeduría que verifique la ubicación de los privados de libertad. La propuesta fue duramente cuestionada por Juan Esteban Guarderas, asegurando que la verdadera intención era seguir la agenda fiscalizadora del correísmo en medio del conflicto interno que vive el país. Le reclamó que ello pudo haberse dado antes. Verduga solo tuvo el voto de su coidearia Yadira Saltos. Se opusieron, a más de Guarderas, la presidenta Nicole Bonifaz, el vicepresidente Andrés Fantoni, Johana Verdezoto y la alterna Jasmín Enríquez.

4.- Jorge Chérrez. Él y nueve personas más fueron llamados a juicio penal por peculado por el desfalco de más de 200 millones de dólares al Isspol, caso que se denunció desde 2020. De esta manera, la Justicia ha confirmado que sí hubo serios indicios de que la seguridad social de la Policía fue atracada por un perverso plan de inversiones durante la etapa final del correísmo, que ha puesto en riesgo a más de 90 mil familias de esta Institución. Chérrez está prófugo. ¿Se hará justicia?